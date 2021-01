NOVO ELENCO DIRECTIVO do G.D.RIBEIRINHOS TOMOU POSSE

No dia 4 de janeiro, pelas 20:30H o popular clube viseense realizou a Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Relatório e Contas e Aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2021, que foi aprovado por unanimidade. Esta A.G.O. também foi aproveitada para eleger os novos órgãos sociais para o biénio 2021 – 2022, em que se apresentou uma única lista a sufrágio e que faziam parte muitos dos membros do elenco anterior.

No seguimento do Decreto nº 3 – A/2021 que regulamenta o estado de emergência, o Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” realizou esta Assembleia nas instalações da Associação de Santiago para evitar que os sócios / atletas / dirigentes, mantivessem as distâncias e os contactos determinados, salvaguardando as decisões emanadas pelas autoridades, sabendo que a sede do popular clube Ribeirinho não tinha condições para a realização desta A.Geral. O acto eleitoral realizou-se e no discurso da tomada de posse o Presidente da Direção agradeceu a presença de todos, passando a palavra ao Presidente da Mesa da A. Geral que foi chamando os diversos elementos que compunham o elenco para os próximos dois anos, tomando posse para a Assembleia Geral: Presidente Domingos Almeida, tendo como secretários António Carlos e Jorge Cabral. O Presidente da Direção eleito é Paulo Frias tendo como vice-presidente José Pereira, tesoureiro Augusto Lemos e Jorge Santos como secretário. Para vogais os senhores João Soares, Carlos Amaral e José Amaral. Respetivamente para o Conselho Fiscal, presidente António Sousa, tendo como secretário José Figueiredo e o relator José Ferreira. Olímpio Coelho tomou posse como Diretor Geral do clube, recebendo o Diploma / Certificado, entregue pelo senhor José Amaral.