Novo concurso de montras homenageia Senhora dos Remédios

O Município de Lamego e a Comissão de Festas vão promover a primeira edição do concurso “Montras de Nossa Senhora dos Remédios – A Romaria de Portugal”, com o objetivo de animar a cidade e incentivar as compras no comércio tradicional. Os comerciantes de Lamego podem concorrer gratuitamente, qualquer que seja o seu ramo de atividade, e habilitar-se à atribuição de prémios.

O concurso “Montras de Nossa Senhora dos Remédios – A Romaria de Portugal” realiza-se de 21 de agosto a 9 de setembro, pretendendo homenagear a Padroeira de Lamego, durante o período em que por norma decorreriam estas festividades, entretanto canceladas devido à atual pandemia. Para a avaliação das montras a concurso, o júri terá em conta vários critérios, nomeadamente a adequação ao tema, a harmonia e estética de conjunto, a originalidade/ criatividade, as cores e materiais utilizados e a iluminação.

As inscrições podem ser feitas no período compreendido entre 11 e 18 de agosto. As fichas de inscrição para os lojistas que desejam participar estão disponíveis em www.cm-lamego.pt e no Balcão Único do Município de Lamego. No final, serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados. A montra vencedora receberá um prémio monetário no valor de 750€.

O prémio de criatividade para a montra mais votada online receberá uma noite de alojamento numa Wine Barrels na Quinta da Pacheca.