“Novo Comandante do Regimento de Infantaria N.º14 toma posse

Decorreu a 16 de dezembro, no Regimento de Infantaria N.º 14 (RI14), Viseu, a cerimónia de Tomada de Posse do novo Comandante, Coronel de Infantaria José Manuel dos Santos Sá.

A cerimónia, presidida pelo Comandante das Forças Terrestres, Tenente-General Martins Pereira, contou com as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Almeida Henriques, Presidente da Assembleia Municipal de Viseu, Dr. Mota Faria, Presidente da Junta de Freguesia de Viseu, Prof. Diamantino Santos, e do Comandante da Brigada de Intervenção, Brigadeiro-General Loureiro Magalhães.

Teve como momento mais significativo a assinatura do Termo de Posse e a entrega do Estandarte Nacional, confiado à guarda do Regimento, em formatura geral na Parada Capitão Vale de Andrade. De acordo com o Plano de Contingência COVID-19 do Exército, a cerimónia decorreu num modelo reduzido de participantes.

Após a realização dos atos que simbolizam a assunção do comando, teve lugar no Salão de Honra a apresentação de cumprimentos por parte de uma delegação de Oficiais, Sargentos, Praças e de Funcionários Civis que prestam serviço no Regimento e procedeu à assinatura da primeira Ordem de Serviço, enquanto Comandante do RI14.”