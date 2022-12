Nove detidos por caça em área de proteção em Penalva do Castelo

Nove homens, com idades entre os 21 e os 65 anos, foram detidos por estarem a caçar numa área de proteção do concelho de Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, anunciou hoje a GNR.

Segundo a GNR, no domingo, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Mangualde “detetaram os suspeitos a praticar o ato venatório a menos de 500 metros de duas instalações de criação animal, sendo considerada área de proteção”, o que motivou as detenções em flagrante.

No decurso da ação policial, que contou com o apoio do NPA de Santa Comba Dão, foram apreendidas nove caçadeiras, 914 cartuchos, nove cartas de caçador e nove livretes.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Mangualde.