Novas regras para os mercados e serviços digitais

Garantir a segurança dos consumidores na utilização dos serviços digitais, incluindo as redes sociais, é um objetivo definido por parte da Comissão Europeia que apresentou, a 15 de dezembro, importantes regras para todos os serviços digitais.

Quais as regras apresentadas?

Proibição de práticas, consideradas desleais, tais como as que passam por impedir os utilizadores de desinstalar software ou aplicações pré-instaladas;

Definição de limiares quantitativos como base para identificar presumíveis detentores de controlo de acesso;

Introdução de procedimentos que visam remover, rápidamente, conteúdes ilegais;

Introdução de mecanismos que visam garantir uma proteção alargada dos direitos fundamentais dos utilizadores dos serviços “on line”.

Qual o âmbito de aplicação?

As novas regras aplicam-se em todo o espaço da União Europeia e vinculam todos os serviços digitais utilizados pelos consumidores.

O conjunto de regras propostas têm em vista promover a competitividade, inovação e crescimento.

DECO CENTRO

Conte com o apoio da DECO Centro através do número de telefone 239 841 004, do endereço eletrónico deco.centro@deco.pt.