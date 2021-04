NOVA GASTRONOMIA É O TEMA DAS 7 MARAVILHAS® EM 2021

Valorizar todo o setor da restauração, dar alento à produção nacional e promover as profissões e o ensino na área da Gastronomia , são alguns dos objetivos.

As candidaturas terminam a 28 de abril e são realizadas online,

no site oficial das 7 Maravilhas.

Depois da nossa História, da Natureza, da Gastronomia, das Praias, das Aldeias, da Mesa, dos Doces e Património Cultural ….. a 10ª edição das 7 Maravilhas de Portugal® é dedicada à Nova Gastronomia.

As 7 Maravilhas da Nova Gastronomia® foram lançadas hoje na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. O projeto foi apresentado por Luis Segadães, presidente das 7 Maravilhas® e o formato televisivo por José Fragoso, Diretor da RTP1 e RTP Internacional.

Ana Moreira, diretora da escola e representante do Turismo de Portugal – Escolas, realçou a máxima importância deste tipo de projetos na formação e na valorização das profissões relacionadas com a hotelaria.

Catarina Furtado e José Carlos Malato, apresentadores da RTP, estiveram presentes enquanto embaixadores das eleições 7 Maravilhas®.

“10 Anos depois da emblemática eleição das 7 Maravilhas da Gastronomia onde honrámos a tradição do nosso receituário … Portugal mudou, e fez evoluir a sua Gastronomia baseada na nossa tradição culinária e na riqueza e frescura dos produtos dos nossos territórios.” explicou Luis Segadães, presidente das 7 Maravilhas®. “Em 2021 vamos eleger uma gastronomia nova, inspirada na tradição, mas baseada nos produtos endógenos de cada região, onde observamos novos conceitos ao nível da apresentação, da utilização dos ingredientes mais saudáveis e promovendo maior sustentabilidade alimentar. Desde sempre que os Portugueses valorizaram o “estar à mesa”. Comer é um ato social único, uma alegria imensa, uma felicidade simples e fácil de obter que, mesmo nos tempos difíceis de hoje, não queremos abdicar. As nossas cozinheiras e cozinheiros de “mão cheia” alimentaram essa tradição de comer bem em casa, e fizeram-se depois, estrelas dos restaurantes únicos que encontramos por todos os cantos de Portugal, como em mais nenhum outro lugar do mundo.” acrescentou.

As categorias a concurso são: Petiscos, Pratos Vegetarianos, Pratos Veganos, Peixe e Marisco, Pratos de Carne, Cozinha Molecular e Doçaria.