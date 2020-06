Nova distribuição de máscaras à população

É uma segunda entrega de máscaras à população do concelho. Recomeça esta sexta-feira, 5 de junho. A entrega, a cada um dos agregados familiares, volta a ser feita por equipas de colaboradores da Câmara Municipal que se deslocarão às 42 localidades do concelho, tal como aconteceu durante a primeira distribuição, que decorreu de 18 a 25 de maio.

O projeto de produção de máscaras é coordenado pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira e foi executado em parceria com a “Legaltex, Lda”, uma empresa de fabricação e comércio de produtos têxteis, entre os quais vestuário hospitalar descartável, com sede em Moimenta da Beira, e também com a colaboração de um conjunto de costureiras do concelho que deram sempre o seu melhor.