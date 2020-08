Nos Teus Olhos – Exposição de fotografia de Sara Augusto, em Vila Nova de Paiva

A exposição temporária de fotografia intituylada Nos Teus Olhos, que esteve presente ao público no Museu da Misericórdia e no Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, em Carregal do Sal, será agora apresentada no Auditório Municipal Carlos Paredes, em Vila Nova de Paiva. Pensada para ser itinerante, emerge de um conjunto de fotografias realizado em 2015, no contexto da exposição de arte Entre Deus e os Homens: a Arte na Igreja de Viseu. Neste projeto expositivo intenta-se explorar a relação que o fotógrafo estabelece com a arte sacra no ato de fotografar. De acordo com a autora, “olhada duas vezes, pelos olhos do fotografo e pela câmara fotográfica, cada peça ganha uma dimensão subjetiva visivel nos enquadramentos, na procura da direção do olhar e no pormenor recíproco, em quem vê, quem é visto e o que é visto, alternam de fotografia para fotografia, criando teias de sentido e uma relação de profunda cumplicidade entre as peças e o fotógrafo. Também o visitante é desafiado a questionar e a interpretar os olhares presentes em cada peça. As fotografias são da autoria de Sara Augusto, fotógrafa, formada pelo Instituto Português de Fotografia, professora Universitária (Instituto Politécnico de Macau), e membro do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu.