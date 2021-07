Noites de música através de diferentes épocas e geografias

Festival das Artes QuebraJazz 2021 propõe nos dias seguintes, terça, quarta e quinta, uma viagem pela música clássica que atravessa diferentes épocas, geografias e gerações, guiada pelos Músicos do Tejo, os Aga Khan Master Musicians e a Jovem Orquestra Portuguesa. Com início na segunda-feira, opropõe nos dias seguintes, terça, quarta e quinta, uma viagem pela música clássica que atravessa diferentes épocas, geografias e gerações, guiada pelos, ose a Tendo como mapa o tema desta 12.ª edição, Outros Mundos, o Festival das Artes QuebraJazz 2021 apresenta em Coimbra, na quarta-feira, dia 21 de julho, um concerto de música mediterrânea com os Aga Khan Master Musicians e os seus convidados portugueses, no concerto Música do Mundo. Às 21h00, na Quinta das Lágrimas, o anfiteatro ao ar livre Colina de Camões recebe Basel Rajoub (saxofone e duclar), Feras Charestan (qãnun), Jasser Haj Youssef (viola e viola d’amore), Andreas Piccione (bateria de quadro). Com os seus convidados, entre os quais está presente a guitarra portuguesa, os Aga Khan Master Musicians demonstram como a tradição serve de bússola para explorações artísticas em novos formatos de criatividade inspirados no passado. Os Aga Khan Master Musicians são um ensemble colaborativo que toca instrumentos asiáticos e ocidentais e, ao longo da sua carreira, apresentaram-se com a Orquestra Gulbenkian, em Lisboa; no Mosel Musikfestival, na Alemanha; em Bernkastel-Wehlenand Konzerthaus, em Dortmund, na Renânia do Norte-Vestfália, e com o Quarteto Kronos no Royal Albert Hall, em Londres. Aga Khan Master Musicians Festival das Artes QuebraJazz é a de uma viagem pela música antiga, com a orquestra portuguesa os Músicos do Tejo e a soprano Sandra Medeiros como protagonistas da noite, também no anfiteatro ao ar livre da Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas. No dia anterior, terça-feira, 20 de julho, a proposta doé a de uma viagem pela música antiga, com a orquestra portuguesa ose a sopranocomo protagonistas da noite, também no anfiteatro ao ar livre da Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas. Sob o título In furore, o programa integra obras de George Friedrich Händel, Carlos Seixas, Pedro António Avondano, Carl Phillipp Emanuel Bach, Francisco António de Almeida e Antonio Vivaldi e é conduzido pelo maestro Marcos Magalhães. Os Músicos do Tejo são um agrupamento dedicado à música antiga, de formação variável, fundado em 2005. Na sua carreira já se apresentaram em locais tão variados como Mafra, Vigo, Brest, Paris, Goa (Índia), Sastmala (Finlândia) e Praga (República Checa). Sandra Medeiros, natural da ilha de São Miguel, percorre, na sua actividade como solista, a música antiga, o oratório, o lied, a canção do séc. XX/XXI e a ópera, tendo actuado sob a direção de destacados maestros e orquestras, nacionais e estrangeiros. Além de Portugal, tem-se apresentado Reino Unido, Alemanha, Espanha, França, Luxemburgo, Macau, Bulgária, Brasil e Uruguai.