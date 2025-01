Noite de Comédia | 1 FEV | 21h30 | Museu Municipal de Oliveira de Frades

No próximo dia 1 de fevereiro (sábado), teremos mais um agradável momento cultural,

desta vez de Stand Up Comedy com Rúben Marques(@ruben.marques), no Museu

Municipal de Oliveira de Frades.

O humorista convida Mário Videira (@mario_m_videira), Beatriz Magano

(@beatrizmagano), Tomás Matos (@topmatos), Jorge Gonçalves

(@jorgepontogoncalves) e Eduardo Marques (@eduardo.f.marques) para uma noite de

comédia, risadas, reflexões e muita diversão.

Não perca a oportunidade de se divertir na nossa companhia!

M/16 anos

Entrada gratuita!