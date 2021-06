Guilherme Gávea e Ruben Afonso foram convocados para realizar um treino no Centro de Treino Nacional Masculino, Zona Centro, que se realizará hoje, 7 de Junho, no Pavilhão de São Bernardo em Aveiro. Uma oportunidade que surgiu pelo seu trabalho árduo e dedicação à modalidade do andebol ao longo dos anos, e que agora está a dar os seus frutos.

O Centro de Treino Nacional divide-se em três zonas: norte, centro e sul, sendo que serão selecionados 18 atletas das três zonas para integrar a Seleção Nacional de Juniores C.