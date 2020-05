NO CHTV, O LONGE FAZ-SE PERTO

O atual contexto de emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus SARS-CoV

2, gerador da doença COVID-19, obrigou à adoção de medidas excecionais, designadamente a

interdição das visitas aos doentes internados. Considerada uma medida fundamental tendo

em vista a limitação da propagação da doença em contexto hospitalar, cria, contudo,

constrangimentos àquela que é uma das principais formas de expressão social de apoio.

Nesta perspetiva, tornou-se fundamental implementar metodologias alternativas que

permitam, de algum modo, minimizar o impacto da suspensão deste momento privilegiado de

contacto entre os doentes e as pessoas mais significativas.

Para isso foi posto em prática o projeto “o longe faz-se perto” de modo criar um canal

privilegiado de contacto entre o utente internado e a pessoa de referência e assim

poder minimizar o afastamento físico e emocional dos nossos doentes com a família ou

pessoas mais próximas. Com o generoso apoio da ALTICE Portugal, que cedeu gratuitamente

25 Tablets e respetivos cartões de acesso à internet, já é possível aos doentes internados

contatar os familiares através de uma videochamada, com o apoio das equipas de

enfermagem, que se encarregam de dinamizar a concretização da chamada, combinando

antecipadamente o horário e dando todo o apoio necessário ao doente internado na

realização da mesma.