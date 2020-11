Nelas – Recuperação de material furtado

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mangualde, no dia 11 de novembro, identificou um homem de 30 anos por furto, no concelho de Nelas.

No âmbito de uma investigação despoletada por um furto perpetrado no estaleiro de uma obra, ocorrido no dia 9 de novembro, os militares realizaram diligências policiais que culminaram na identificação do autor do furto e apreenderam o seguinte material:

Duas extensões elétricas;

Uma serra elétrica;

Um agitador de betão;

Uma rebarbadora.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Nelas.