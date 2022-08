NELAS: Homem de 47 anos detido por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Posto Territorial de Nelas, anunciou hoje que deteve no domingo “um homem de 47 anos por tráfico de estupefacientes”, no concelho de Nelas, distrito de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa, a detenção ocorreu no âmbito de uma fiscalização rodoviária em que os militares da GNR “abordaram um veículo, tendo o ocupante demonstrado um comportamento nervoso”.

“No decorrer da ação policial, foi efetuada uma revista pessoal de segurança ao homem e uma busca ao veículo, tendo sido descoberto diverso produto estupefaciente no interior do veículo, resultando na apreensão de 10 doses de cocaína e três doses de heroína”.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Nelas.