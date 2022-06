NELAS: Câmara promove concurso “A minha rua é mais bela que a tua”

A Câmara Municipal de Nelas anunciou hoje que, no âmbito das Festas do Município 2022, e do projeto Aldeias de Portugal, está a promover um concurso intitulado “a minha rua é mais bela que a tua” e cujo prémio é “troféu elaborado por um artesão do concelho”.

Segundo um comunicado de imprensa, a autarquia “desafia os moradores da localidade a adornar varandas, sacadas, escadarias ou janelas com vasos de flores ou com elementos decorativos, no sentido de tornar ainda mais atrativa aos visitantes, a já bela Aldeia de Portugal das Caldas da Felgueira”.

“O objetivo é valorizar o património edificado das casas e ruas em harmonia com a paisagem bucólica que envolve esta estância termal, sendo avaliadas as decorações das casas e ruas pela sua originalidade, estética e embelezamento, tendo em conta a simbologia e a representatividade como Aldeia de Portugal”, especifica o documento.

A autarquia avisa que as decorações “podem ser iniciadas desde já e até às 13:00 do dia 25 de junho e podem manter-se até ao final do ano”, e serão avaliadas por um júri composto por representantes do Município de Nelas, Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e Junta de Freguesia de Nelas e cujo resultado será anunciado na tarde do dia 25.