Nelas avança com requalificação do parque fluvial das Caldas da Felgueira

A Câmara de Nelas vai avançar com a requalificação do parque fluvial das Caldas da Felgueira, que inclui dois passadiços, num investimento de 250.000 euros, disse o presidente do município à agência Lusa.

“Entre outras coisas, o projeto contempla um trilho pedonal natural, painéis naturais de sensibilização ambiental, informação da fauna e flora e da importância da água, zonas de pesqueiros, mobiliário urbano natural, áreas de usufruto do rio e convívio familiar”, adiantou Joaquim Amaral.

O trilho pedonal será construído em duas fases: “Para já, avança da ponte das Caldas da Felgueira em direção a Oliveira do Hospital”, ao longo do rio Mondego, por uma extensão de cerca de três quilómetros.

“Nesta primeira fase, trata-se de um projeto de 250.000 euros. Temos um apoio da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através de um contrato programa, no valor de 198.000 euros, e um outro de menor dimensão, 42.000, da ADD [Associação de Desenvolvimento do Dão]”, destacou.

Na segunda fase, acrescentou, será construído um passadiço em direção ao Município de Seia, também numa extensão de cerca de três quilómetros, acrescentou Joaquim Amaral.

O presidente de Nelas disse ainda que “o secretário de Estado do Ambiente e o presidente da APA deram a garantia de que será atendível uma candidatura do município a essa segunda fase”.

“Todo o trilho, ou seja, o passadiço, será feito com compactação dos recursos naturais, não haverá presença de nenhum elemento exterior àquele espaço. Queremos que seja um projeto de sensibilização para o ambiente, água, flora”, sublinhou Joaquim Amaral.

A primeira fase deste projeto arranca “já no início do próximo ano”. A segunda fase, em direção a Seia, será depois, e uma terceira, que contempla “a tão ambicionada, desde a década de [80], praia fluvial”, será “apresentada mais tarde”.

A assinatura do contrato programa entre o Município de Nelas e a APA aconteceu na segunda-feira e é o “primeiro passo, e muito importante, para a revitalização de um dos mais importantes cursos de água do concelho”.

“A requalificação da zona ribeirinha das Caldas da Felgueira resgata a sua importância económica, turística, ecológica e social, porque vai tornar a água, a fauna e flora num ativo económico e turístico, capacitado para usufruto da comunidade local e de todos os visitantes do território”, defendeu Joaquim Amaral.