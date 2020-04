Não tenha pressa, entregue a sua declaração de IRS mais tarde, com o apoio da Câmara Municipal de Moimenta da Beira

Este ano, pela situação de pandemia que vivemos, o prazo de entrega da declaração anual de IRS é alargado. Só termina no final do mês de Junho. Há, por isso, muito tempo pela frente, sendo que a Autoridade Tributária desaconselha pressas, tal como a Câmara Municipal de Moimenta da Beira que também alerta à não precipitação na sua entrega, sugerindo a todos que deixem passar algum tempo desta fase mais conturbada, uma vez que terão todo o apoio para o fazer mais tarde. Sim, todo o apoio por parte dos técnicos municipais, no preenchimento digital da declaração anual de IRS, às pessoas com maiores dificuldades no acesso e utilização das plataformas digitais usadas para este fim.

Não se desloque! Se precisar de apoio solicite-o, ligando para os números de telefone: 254 520 108 (Linha de Apoio) ou 254 520 074 (Ação Social).

Mas não tenha pressa. Entregue a sua declaração de IRS mais tarde, com o nosso apoio!