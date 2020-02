Nadadores do Académico de Viseu vencem no Fontelo

Os nadadores de Viseu foram os que mais vitórias absolutas somaram no I Torneio de Preparação da ANCNP, que decorreu durante 3 sessões nas piscinas do Fontelo, no passado fim de semana.

Vieram a Viseu 17 equipas, competindo mais de 300 atletas no Fontelo, com os nadadores da casa a estarem imperiosos, com mais de uma dezena de vitórias absolutas e um record Sénior e Absoluto da ANCNP, alcançado por Joana Cardeal nos 200 Mariposa, com o crono de 2,19,25s. A viseense continua em bom plano, somando ainda vitorias nos 200 Livres, com 2,04,00, e 100 Livres, com o tempo de 58,62s.

Nuno Sousa esteve também em bom plano com as vitórias nos 200 Costas, com o tempo 2,10,00s, somando ainda os melhores Cronos nos 200 e 400 Livres. O atleta do Académico venceu ainda os 200 Estilos com 2,13,97s.

Miguel Lopes foi o melhor nos 200 Mariposa, com 2,15,70. Nos 100 Bruços a melhor em prova foi a Academista Beatriz Cardeal com o tempo de 1.17,93s.

Nos próximos dias 8 e 9 de Fevereiro os Academistas estarão na “arena Lisbon International Meeting”, com 7 atletas, onde procura fazer marcas valiosas e passar as eliminatórias, entrando nas finais, num ano em que o torneio conta com muitos atletas estrangeiros de grande valor, que vêm a Portugal tentar mínimos para os próximos Jogos Olímpicos. No Meeting, que terá lugar no Jamor, estarão 640 nadadores e 80 Clubes e Seleções.