Nadador do Académico Campeão Nacional em Setúbal

O nadador Infantil do Académico de Viseu, João Vitória, sagrou-se

Campeão Nacional nos 200 Costas, durante o Campeonato Nacional de

Infantis, que se disputou nos dias 24 e 25 de junho, em Setúbal.

O Académico de Viseu deslocou-se à margem sul, onde disputou o

Nacional de Infantis, com seis atletas. Em Setúbal nadaram pelos Viseenses

Lara Fonseca, João Vitória, Martim Lavajo, Guilherme Silva, Miguel Batista e

Guilherme Sousa. Depois de na época anterior ter sido cancelado o Nacional

de Infantis, era grande a espectativa para este ano, marcando presença nesta

prova 97 equipas e 478 nadadores.

Os resultados dos Academistas foram acima da média, com marcas

valiosas e com vários records pessoais.

Em destaque esteve João Vitória com o Título Nacional nos 200 Costas,

com a marca de 2.44.49s, ocupando a segunda posição Tomás Duarte do

Fluvial Portuense, conquistando o bronze Pedro Saad Oliveira do Sporting

Clube de Portugal. O nadador Academista viria ainda a ser distinguido como

um dos mais valiosos em competição.

Os nadadores do Académico de Viseu tiveram, na sua maioria,

classificações no top ten, numa competição que chegou a contar com mais de

100 nadadores por prova.

A equipa do Académico desloca-se no próximo fim de semana ao Jamor,

onde disputará o Nacional de Absolutos, onde vai estar presente com nove

nadadores, com a expectativa de marcar presença nas medalhas. Esta prova

marca o final época 20/21.