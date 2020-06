Na reabertura do Ensino Pré-Escolar, Câmara de Moimenta da Beira ofereceu às crianças chapéus com viseira

O Dia Mundial da Criança, que se comemorou esta segunda-feira, 1 de junho, coincidiu com a reabertura do Ensino Pré-Escolar e, em Moimenta da Beira, como forma de assinalar o regresso às atividades com a proteção necessária, a Câmara Municipal ofereceu, a cada uma das crianças, um chapéu com viseira.

A entrega, feita juntamente com a direção do Agrupamento, aconteceu nas escolas de Alvite, Leomil e Moimenta da Beira depois de sessões de boas vindas a alunos, educadoras e auxiliares realizadas com os cuidados que a atual situação de pandemia exige.