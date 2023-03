Música emergente e independente sobe ao palco do Teatro Ribeiro Conceição

A música emergente e independente de Portugal vai subir ao palco do Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, no dia 01 de abril, no âmbito do Festival Termómetro.

“Os decibéis vão crescer e os corpos aquecer com as bandas SmokedFalmon, SUMA e Femme Falafel”, avança a Câmara de Lamego, acrescentando que o cantor e compositor português JP Simões será o artista convidado e Fernando Alvim o apresentador.

A autarquia de Lamego, no distrito de Viseu, refere que o Festival Termómetro, criado em 1994, “tem um histórico considerável”, tendo sido nele que “muitas bandas e artistas se revelaram ao mundo”.

“Para além de Lamego, os novos talentos da música vão passar, este ano, também por Almada, Aveiro, Grândola, Guarda, Matosinhos, Odemira, Portimão e São Pedro do Sul”, acrescenta.