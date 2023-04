A Festa das Cavacas está de regresso ao Largo da Feira no centro da vila de Resende, no norte do distrito de Viseu, anunciou hoje a Câmara.

Durante “dois dias doces e saborosos”, sábado e domingo, o centro da vila acolhe “as tradicionais e deliciosas cavacas”, mas também “artesanato, licores, compotas, vinhos e animação musical popular”.

A “Festa das Cavacas” inaugura no sábado, pelas 15:00.