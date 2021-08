Museu Natural da Electricidade promove percurso pelos Caminhos da Eletricidade

O Museu Natural da Electricidade organiza, no próximo sábado (14 de agosto), um percurso pedestre pelo património edificado e ambiental associado a parte do Sistema Electroprodutor da Serra da Estrela.

Este espaço museológico, instalado numa antiga central do Aproveitamento Hidroelétrico da Serra da Estrela, convida os participantes a percorrerem os caminhos da eletricidade, concretamente os que compõem o topo deste sistema electroprodutor.

O itinerário tem início na barragem da Lagoa Comprida, com passagem pelo canal de adução e a barragem do Covão do Forno, pela Câmara de Carga do Sabugueiro I, canais de adução, levada da Câmara de Carga do Sabugueiro II e a Barragem do Covão do Curral.

O percurso é circular, apresenta uma extensão de 8, 300 km, e também dá a conhecer algumas das albufeiras naturais desta zona da montanha, como a Lagoa Redonda, Lagoa Seca e Nave Travessa, assim como a ribeira da Caniça.

A atividade realiza-se com um mínimo de 6 e um máximo de 12 participantes, com idade superior a 8 anos.

Os participantes deverão levar consigo merenda, água, chapéu, protetor solar, calçado e vestuário adequado para caminhar em terreno montanhoso. Inscrições e mais informações junto do museu (telefone: 238 316 276 / e-mail: museudaelectricidade@cm-seia.pt).