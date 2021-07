Museu Nacional Grão Vasco será requalificado

O líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, anunciou no sábado à noite a requalificação do Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, admitindo que o Governo tem responsabilidades das quais não se pode demitir.

Ao discursar na sessão de apresentação da candidatura de João Azevedo à Câmara de Viseu, António Costa disse que o Governo não pode esquecer as suas responsabilidades “nos investimentos que são necessários fazer em infraestruturas”.

É nesse âmbito que “está em obra a intervenção na Linha da Beira Alta” e que, “no Plano de Recuperação e Resiliência, está previsto melhorar a ligação ao Parque Industrial do Mundão (Viseu)”, justificou o primeiro-ministro.

“É também por isso que vamos fazer um investimento muito importante em Viseu, que é a requalificação do museu Grão Vasco”, acrescentou.

O secretário-geral socialista lembrou que visitou o museu há cerca de dois anos, na altura em que percorreu a Estrada Nacional 2, e ouviu as queixas da sua diretora sobre o estado de conservação e a necessidade de uma intervenção.

“Às vezes, posso parecer distraído, mas raras vezes me distraio. E raras vezes me esqueço daquilo que oiço. E, por isso, quando foi agora necessário desenhar este plano, eu não me esqueci que havia Viseu, que havia o museu Grão Vasco e que é necessário requalificá-lo”, frisou.

António Costa lembrou que, no último ano e meio, se tem vivido “uma situação muito dura e difícil” devido à pandemia de covid-19, que revelou “inúmeras fragilidades” na sociedade, concretamente nas relações laborais.

No seu entender, os níveis de precariedade existentes nas relações laborais não são compatíveis “com uma sociedade que se quer decente e respeitadora da dignidade da pessoa humana”.

“E, por isso, a agenda para o trabalho digno é uma prioridade que temos de fazer avançar contra a precariedade, pelo respeito dos horários, pela garantia dos direitos e por vencimentos dignos para todos aqueles trabalham”, frisou.

Durante o dia de sábado, António Costa apresentou os candidatos autárquicos às câmaras de Portalegre, Castelo Branco e Viseu e do distrito da Guarda.

Hoje, apresentará os candidatos autárquicos do distrito de Coimbra e à presidência das câmaras de Leiria e de Coimbra.