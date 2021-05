Isabel Moura e Manuela Bento, atrizes da AFTA-Grupo OFF, recontam as aventuras de Salta-Pocinhas, a protagonista do livro “O romance da raposa“, de Aquilino Ribeiro.

Salta-Pocinhas, é uma raposa “raposeta, matreira, fagueira, lambisqueira”, “raposeta pintalegreta, senhora de muita treta”. Esta tinha uma vida confortável, a comer às custas dos pais, até ao dia em que estes a forçam a emancipar-se, a sair de casa e a fazer pela vida. Esta raposa é beirã, como outros personagens da obra de Aquilino Ribeiro e leva-nos através de cenários das serras das Terras do Demo.