A partir de hoje, dia 18 de fevereiro o Museu Nacional Ferroviário disponibiliza visitas online gratuitas.

As mais recentes restrições emanadas pelo Governo devido ao Covid-19 impedem que nos visite. Não se preocupe, nós levamos o Museu até si! Nas próximas semanas visite-nos, através da plataforma Zoom ou Teams, tudo no conforto do seu lar!

Embora nada supere a experiência real de nos visitar, é agora possível fazer uma incrível visita ao nosso Museu sem deixar a comodidade da sua casa. As visitas online visam dar a conhecer o fantástico universo dos comboios a partir da exposição permanente do Museu Nacional Ferroviário.

O programa de visitas online permitirá, sem qualquer deslocação, “visitar”, conhecer e aprender mais sobre o caminho de ferro em Portugal, desde 1856 até aos nossos dias.

Marque uma visita virtual para toda a família, mesmo estando separados esta será uma forma de se juntarem e partilharem uma experiência única. Também as escolas que agora se encontram encerradas poderão usufruir gratuitamente deste serviço, proporcionando aos seus alunos e professores uma nova experiência.

Agende já uma visita virtual ou solicite informações através do email servicoaocliente@fmnf.pt

Junte-se a nós virtualmente e assista ao que preparámos para si!