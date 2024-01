Museu Municipal Terras de Besteiros em Tondela com acréscimo de 33% de visitantes

O Museu Municipal Terras de Besteiros (MMTB), no concelho de Tondela, recebeu em 2023 mais de oito mil visitantes, o que representou um acréscimo de 33% comparativamente ao ano anterior, anunciou a autarquia.

Segundo a Câmara de Tondela (distrito de Viseu), passaram pelo museu, localizado no Solar de Santa Ana, 8.137 pessoas, uma média 22 pessoas por dia e 678 por mês.

“Setembro, com 2.008 visitantes, foi o mês mais concorrido. A maioria dos visitantes era do sexo feminino (53%) e da faixa etária dos 36 aos 55 anos (46%)”, referiu, em comunicado.

Destas pessoas, 99% tinham nacionalidade portuguesa. No que respeita aos estrangeiros, visitaram o espaço 733 pessoas de 29 países, tendo os espanhóis estado em maior número (331).

Entre os motivos que levaram os mais de oito mil visitantes ao MMTB destacam-se as visitas livres (2.274 entradas) e visitas guiadas (1.441).

O museu tem como núcleos visitáveis (mediante marcação prévia) a Anta da Arquinha da Moura (freguesia de Lajeosa do Dão), a Estação de Arte Rupestre de Molelinhos (freguesia de Molelos), os Ambiente do Ar e a Estela-menir de Caparrosa (União de Freguesias de Caparrosa e Silvares).

Fonte da autarquia disse à agência Lusa que as visitas guiadas mais solicitadas foram ao museu, à Anta da Arquinha da Moura e à Estação de Arte Rupestre de Molelinhos.

Houve ainda “um elevado número de pessoas” que passaram pelo museu para participar em atividades ou para carimbar o passaporte da Estrada Nacional (EN) 2.

No ano passado, o museu promoveu sete exposições temporárias, nomeadamente “Entre o Sagrado e o Profano”, “Exemplaris Pedro de Figueiredo”, “Soenga António Quadros Artes de um Andarilho”, “Produtos Tradicionais Certificados”, “Festa das Cruzes do Guardão”, “Ana de Gonta Colaço” e “Os Presépios do Pe. Manuel Rocha”.

A exposição de pintura “Entre o Sagrado e o Profano”, de Cláudia Costa, “foi a que mais despertou a atenção do público, registando-se um elevado número de visitas por parte das escolas locais”, acrescentou a autarquia.