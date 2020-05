MUSEU MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FRADES JÁ TEM PÁGINA NO FACEBOOK

O Museu Municipal de Oliveira de Frades dispõe de página no Facebook desde o início do mês. Esta nova página pretende ser um espaço de partilha e conhecimento sobre as coleções e exposições permanentes e temporárias do Museu; bem como da História e do rico Património do concelho.

Para além da página do Município, sejam, também, amigos e seguidores da nova página do Museu Municipal que levará até vossas casas, visitas guiadas ao Museu e Património concelhio, jogos e desafios destinados a toda a família e peças do espólio museológico (Peça da Semana); entre outras atividades.

O Museu estará, assim, mais perto de si!

Pode visionar e seguir a página em: https://www.facebook.com/MuseuMunicipalOF