Museu em Carregal do Sal recebe acervo documental sobre arqueologia

O Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, em Carregal do Sal, distrito de Viseu, recebeu “diverso acervo documental” sobre as primeiras campanhas arqueológicas realizadas no concelho, desde 1986, anunciou a Câmara.

Segundo um comunicado de imprensa, “os documentos em causa estão sobretudo relacionados com as cinco intervenções arqueológicas realizadas na Orca de Fiais da Telha”, na freguesia de Oliveira do Conde.

A oferta dos documentos de suporte dessas intervenções foi feita pelo mestre José Manuel Quintã Ventura, coordenador científico das mais recentes escavações realizadas, e na ocasião pupilo do Professor Doutor João Carlos de Senna Martinez”, discrimina o documento.

O acervo foi entregue ao museu ao abrigo de um protocolo com o Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, instituição que colocou no terreno equipas a realizarem as campanhas de arqueologia.

“O Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria passa, a partir de agora, a estar na posse de um acervo documental que atesta alguns dos trabalhos realizados no âmbito da preservação e inventariação do património arqueológico concelhio”, referiu.

Neste sentido, o comunicado lembra que “o fundo documental do Museu Municipal conta com centenas de publicações sobre o património concelhio e está à disposição para ser consultado por todos a quem estas temáticas possam interessar”.