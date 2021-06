Museu do Linho de Várzea de Calde proporciona dois sábados dedicados às fases do ciclo do linho

“Ciclo do Linho: Conhecer, Aprender e Participar” é o nome da iniciativa, destinada a famílias

Este sábado, 26 de junho, pelas 9H30, o Museu do Linho de Várzea de Calde recebe famílias para experienciar as primeiras etapas do ciclo do linho.

Esta atividade realiza-se no âmbito do novo projeto do Museu, denominado “Ciclo do Linho: Conhecer, Aprender e Participar”, que vai proporcionar a experimentação do trabalho “in loco” desta arte ancestral da região.

Os participantes vão conhecer o ciclo do linho, aprender o trabalho de todas as etapas e experimentá-las. No final, vão degustar produtos da região.

O projeto divide-se em duas sessões: a primeira, que se realiza este sábado; a segunda, que acontece no próximo, a 3 de julho. Os participantes devem apresentar-se nos dois dias, uma vez que as atividades se completam.

Para participar, os interessados devem inscrever-se através dos contactos do Museu: 232 911 004 ou museu.varzea@cmviseu.pt. Devem, ainda, utilizar calçado e vestuário apropriado para uma caminhada ao ar livre, usar boné e protetor solar e manter uma hidratação adequada.

A atividade tem o valor de 3,50 euros por pessoa.

Este novo projeto do Museu do Linho de Várzea de Calde tem como objetivo principal a valorização deste património da região e da sua dimensão milenar, ainda vivo na comunidade de Várzea de Calde.

Organizado pelo Município de Viseu através do Museu, o projeto tem como parceiros a Junta de Freguesia de Calde, a Comunidade de Várzea de Calde e artesãos locais.