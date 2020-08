Já está aberta ao público a exposição “Via Estreita” da autoria de Carlos Cardoso, patente no Museu do Imaginário Duriense, em Tabuaço.

Até 9 de Outubro, Via Estreita leva-nos numa viagem ferroviária pelas estações de caminho-de-ferro desactivadas na Região e pertencentes aos quatro ramais de via estreita da Linha do Douro, incluindo as estações entre o Pocinho e Barca D’alva.