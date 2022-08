Museu do Caramulo lança primeira coleção NFT

O Museu do Caramulo, em Tondela, no distrito de Viseu, vai lançar a primeira coleção de NFT sob o título “The Light of Speed”, que retrata dez automóveis da mais recente exposição, “O Regresso dos Supercarros”.

Segundo um comunicado de imprensa do Museu, em causa estão automóveis que foram “fotografados à noite com efeitos especiais de luzes pela objetiva de Stéphane Abrantes, realçando as formas aerodinâmicas dos automóveis e fundindo-as com um ambiente cinematográfico e de ficção científica”.

“A coleção é composta por dez NFT e que cada um terá dez exemplares e um custo associado de 100 euros. Os compradores têm ainda a possibilidade de receber uma versão impressa, em alta qualidade, do NFT adquirido”, refere a nota de imprensa.

Em causa estão automóveis como o Ferrari Monza SP2, Aston Martin V12 Speedster, Lamborghini Miura P400 SV, Porsche 918 Spyder, Jaguar XJ220, Lamborghini Diablo VT, McLaren 675 LT Spider, Porsche Carrera GT, Mercedes-AMG GT Black Series e Ford GT40 MkII “Continuation”.

“Há algum tempo que queríamos estender a marca do Museu do Caramulo e das suas coleções e exposições para o universo dos NFT, como já fizemos com outras plataformas digitais no passado, mas tinha que ser com uma abordagem distinta, mais artística e menos documental”, defende o presidente da direção do Museu do Caramulo.

Salvador Patrício Gouveia considera ainda que “a atual exposição temporária ligada ao tema dos supercarros foi o mote perfeito, pelo ‘timing’, pelo tema, pela estética e pela paixão que este tipo de automóveis acarreta”.