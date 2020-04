Museu do Caramulo disponibiliza colecção de arte no Google Arts & Culture

Desde quarta-feira, mais de 600 peças do Museu do Caramulo

podem ser vistas online através do Google Arts & Culture por pessoas de todo o mundo devido a uma

nova parceria entre o Google e o museu.

Graças às novas exposições virtuais, os utilizadores poderão ver as obras de Picasso, Dalí, Miró,

Amadeo de Souza-Cardoso, Vieira da Silva, entre muitas outras obras que fazer parte das várias

colecções de arte do Museu do Caramulo, entre elas as de Arte Antiga, Arte Moderna e Contemporânea

e Artes Gráficas, agora disponíveis no link https://artsandculture.google.com/partner/museu-docaramulo.

No dia Mundial das Artes a Google Arts & Culture, em pareceria com 35 instituições culturais, de mais

de 20 países, como o Museu do Caramulo, o Museu Nacional de Arqueologia, a Fundação Atassi nos

Emirados Árabes Unidos, o Museu de Arte Contemporânea de Buenos Aires ou o Palazzo Monti em

Itália, que contribuíram com cerca de 100 exposições online com mais de 18 mil obras de arte As imagens de ultra-alta definição permitem uma maior aproximação, graças à tecnologia Gigapixel,

um poderoso processo de captura de fotografia que habilitou a imagem com a maior resolução possível

deste recurso. Os utilizadores podem explorá-lo com detalhes extraordinários e experimentá-lo muito

além do que é visível a olho nu.