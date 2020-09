Museu do Caramulo cancela Motorfestival

O Museu do Caramulo anunciou hoje o cancelamento da 15.ª edição do Caramulo Motorfestival, que iria acontecer no primeiro fim de semana de outubro, devido à situação de contingência e ao número de casos ativos de covid-19 na região.

Em comunicado, a direção do Museu do Caramulo, em Tondela, distrito de Viseu – que promove o evento em parceria com o Automóvel Club de Portugal -, refere que “a organização irá levar a cabo um conjunto de atividades para assinalar o 15.º aniversário do Caramulo Motorfestival”.

“Em alternativa, haverá visitas guiadas especiais às coleções do Museu Caramulo”, adianta a organização do festival, dedicado aos automóveis e motociclos clássicos e desportivos, que combina habitualmente a vertente de competição com um conjunto de ações lúdicas e turísticas.

A 16.ª edição do festival está já agendada para 03 a 05 de setembro de 2021 e pretende-se que seja a “melhor de sempre”.

