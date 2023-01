O Museu Municipal de Resende promove mais uma oficina de arte, “Cri’Arte”, desta vez dedicada ao ‘string heart’ (coração de corda), “tendo em conta que fevereiro é o mês dedicado aos namorados”, anuncia a autarquia local.

Segundo um comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Resende, no norte do distrito de Viseu, a formação acontece em 04 de fevereiro, a partir das 15:00, e é de “participação gratuita, mas inscrição obrigatória” no museu, até 27 de janeiro.