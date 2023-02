Museu de Pendilhe exibe exposição de reciclagem com arte em Vila Nova de Paiva

“Reciclagem com arte” é o nome da exposição que pode ser vista durante o mês de fevereiro no Museu Rural de Pendilhe, no concelho de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, anunciou a Câmara Municipal num comunicado de imprensa.

Esta mostra é resultado de um “trabalho em família, entre Cristina e o filho Mathias, naturais da França e residentes em Vouguinha de Côta”, no concelho vizinho de Viseu, que “aproveitam muitas coisas que geralmente vão parar ao lixo”.

Segundo a nota de imprensa da Câmara de Vila Nova de Paiva, “Mathias usa linhas e pregos para fazer os seus quadros, em pequenos e reutilizados pedaços de madeira”.

“Já a sua mãe dá uma nova vida a garrafões ou garrafas de vidro, pacotes de manteiga e até a frascos de doces e compotas com o uso de diversas cordas e outros elementos decorativos”, descreve o documento.