Museu de Lamego organiza ‘webinar’ no âmbito da semana da leitura

No âmbito da semana da leitura promovida pela rede de Bibliotecas de Lamego, o Museu de Lamego organiza a conversa “Um rico pano. Literatura e Paisagem” no dia 28, pelas 21:30, a decorrer em formato ‘online’.

O tema deste ano está associado às comemorações dos 20 anos do Douro Património Mundial, “assunto também para a conversa, que parte do livro do historiador de arte Nuno Resende “Um rico pano”, uma antologia de verso, prosa e imagem de Lamego (2018)”.

“Lançado o desafio a Nuno Resende e com a cumplicidade de João Morales e de Tiago Salazar, programadores de Textemunhos – Festival Literário 2022, a acontecer em outubro, procuramos mais cinco amigos do museu (e do Douro), que aceitaram o convite para a partilha de textos”.

Assim, “um painel de participantes, que se pretendeu heterogéneo, com origens e percursos diversos e em vários domínios, de modo a promover um encontro entre diferentes olhares, sensibilidades e vivências nos modos de Ler e sentir o Douro” participa neste ‘webinar’ na rede social do Facebook do Museu de Lamego.

A atriz Catarina Requeijo e o artista plástico Francisco Laranjo, ambos ligados a Lamego, são os outros convidados, assim como o bibliotecário e coordenador da biblioteca municipal, Vítor Rebelo, e Anísio Saraiva, de Coimbra e a residir em Vidago, para falar da história de Lamego.