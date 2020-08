Museu de Lamego e monumentos do Vale do Varosa assinalam o Dia Internacional da Juventude com entradas gratuitas

O Museu de Lamego e a rede de monumentos do Vale do Varosa associam-se às comemorações do Dia Internacional da Juventude, assinalada por todos os museus e monumentos afetos à Direção Regional de Cultura do Norte, com a oferta da entrada gratuita ao museu e aos monumentos do Vale do Varosa, entre hoje, dia 10 e 16 de agosto, aos jovens entre os 12 e 29 anos.

O Dia Internacional de Juventude é celebrado no dia 12 de agosto desde 1999, depois da resolução 54/120 da Assembleia Geral das Nações Unidas que endossou as recomendações feitas pela Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude que decorreu em Lisboa entre 8 e 12 de agosto de 1998.

Este ano o tema das comemorações é “Compromisso dos Jovens para a Ação Global”, um tema que oferece aos jovens a oportunidade para celebrar e integrar as suas vozes, ações e iniciativas, bem como, defender o seu envolvimento pleno, universal e equitativo em esforços para superar os enormes desafios que a humanidade enfrenta.