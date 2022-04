Municípios do Planalto Beirão aumentam capacidade da Barragem do Paul em Tondela

A Associação dos Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB) vai aumentar a capacidade da Barragem do Paul em mais 300 mil metros cúbicos, o equivalente a um mês de consumo, foi anunciado.

“A Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB) e a Águas do Planalto chegaram a acordo para aumentar a capacidade da Barragem do Paul no correspondente a um mês de consumo no verão”, afirma aquela entidade, num comunicado de imprensa.

Segundo o documento, “o projeto visa reforçar em mais 300 mil metros cúbicos a capacidade total da infraestrutura”, que se situa no concelho de Tondela, na Ribeira do Paul, e a decisão foi tomada em reunião realizada esta quinta-feira, com representantes da AMRPB e da Águas do Planalto.

“O aumento da capacidade da Barragem do Paul é um desejo antigo da AMRPB e da Águas do Planalto, já que permite ampliar a resiliência do sistema de abastecimento de água aos cinco concelhos que fazem parte da concessão”, esclarece.

Os cinco concelhos abastecidos por esta empresa, cujos presidentes também estiveram presentes na reunião, são Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela, no distrito de Viseu, e Tábua (distrito de Coimbra).

“Uma segurança para os mais de 68 mil utilizadores servidos pela Águas do Planalto, numa altura em que as alterações climáticas estão a causar cada vez mais problemas no abastecimento de água em todo o mundo”, sublinha.

Isto, continua a nota de imprensa, numa altura em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revelou que, “no passado mês de fevereiro, mais de 66% do país estava em seca severa”.

“A decisão agora tomada levará a um reforço de 300 mil metros cúbicos de capacidade da Barragem do Paul (cerca de 12,5%) através do aumento de aproximadamente um metro da infraestrutura de contenção de água”, destaca.

Para que este aumento seja uma realidade, a AMRPB “irá dar entrada com o projeto de obras junto das entidades competentes, provavelmente, ainda no primeiro semestre deste ano” de 2022.

“Esta obra estruturante é uma enorme mais-valia, não só para a população dos cinco concelhos servidos pela Águas do Planalto, mas para toda a região centro do país”, sustenta o presidente da AMRPB.

Leonel Gouveia, também presidente da Câmara Municipal de Santa Comba Dão, defende que, com o aumento da capacidade da albufeira da Barragem do Paul, fica “garantida uma maior segurança no abastecimento de água” às populações dos cinco concelhos.

Um projeto comum, entre a AMRPB, a Águas do Planalto e as cinco autarquias, que Leonel Gouveia entende ser uma “prova da união e do esforço coletivo que estas entidades fazem em prol das populações que servem”.

“Trabalhamos há 25 anos em conjunto com a AMRPB e com estas cinco autarquias, sempre com o objetivo de melhorar o serviço que prestamos. Este aumento da capacidade da Barragem do Paul é um projeto pensado há muito, e que vai permitir assegurar a manutenção da qualidade do serviço mesmo em períodos em que se verifique maior escassez de água”, refere o presidente da Águas do Planalto, Paulo Oliveira.