Município realiza tratamento fitossanitário de 29 árvores em Vouzela

A Câmara Municipal de Vouzela está a proceder ao tratamento fitossanitário de 29 árvores, entre as

quais plátanos, cedros e cameleiras, existentes na Alameda D. Duarte de Almeida e no Cemitério

Municipal, em Vouzela.

As árvores sinalizadas necessitam de intervenção ao nível da poda de manutenção e reestruturação,

tratamento de cavidades, cablagem (aplicação de cabos para aumento de resistência da árvore) e

escoramento (instalação de sistemas de suporte sob a estrutura danificada). Nos casos mais graves em

que as árvores apresentam defeitos estruturais e sanitários que podem levar à rutura de parte ou de

toda a árvore, está proceder-se ao abate por apresentarem um elevado grau de perigosidade.

O valor global dos trabalhos ascende a 11.650 euros.