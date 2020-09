MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL OFERECE CADERNOS DE ATIVIDADES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO

Foi aprovada em reunião de câmara de hoje, dia 24 de setembro, a proposta de oferta dos cadernos de atividades aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, que frequentam as escolas do concelho.

Esta importante medida de apoio às famílias sampedrenses representa um investimento de cerca de 14.500,00€, abrangendo um universo de 427 alunos.

Os encarregados de educação devem dirigir-se ao GAM (Gabinete de Atendimento ao Munícipe) a partir de segunda-feira, dia 28 de setembro, apresentando o recibo de compra destes livros de fichas/cadernos de atividades, em nome do(s) seu(s) educando(s), e solicitando o respetivo reembolso.

No âmbito das medidas da COVID-19 recomenda-se o recurso aos serviços online em http://servicosonline.cm-spsul.pt/:

– registar e autenticar a criança/educando:

– Aceder ao menu Educação;

– Preencher formulário “PEDIDO DE REEMBOLSO – AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FICHAS DE ATIVIDADES”

Este pedido poderá ser efetuado durante o presente ano letivo.