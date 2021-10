MUNICÍPIO LANÇA LIVRO “MANGUALDE, O NOSSO PATRIMÓNIO”

8 DE OUTUBRO, PELAS 17H, NO SALÃO NOBRE DA CÂMARA

O Município de Mangualde lança, no dia 8 de outubro, o livro “MANGUALDE, O NOSSO PATRIMÓNIO”, no Salão Nobre da Câmara Municipal, pelas 17 horas. A iniciativa contará com a presença de António Tavares, autor do livro, e de Elísio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.

Trata-se de uma obra que compila todos os bens patrimoniais do concelho de Mangualde trabalhados na campanha de promoção “Mangualde, o nosso Património”. O livro visa dar a conhecer o património herdado e as criações contemporâneas, mas também promover a sua preservação.

O autor, com formação superior em História e Arqueologia, mestre em Gestão e Programação do Património Cultural pela Universidade de Coimbra, é arqueólogo e gestor do património cultural na Câmara Municipal de Mangualde. Acrescenta ainda ao seu currículo: Investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, da Universidade de Coimbra; tem realizado e coordenado trabalhos de arqueologia de salvaguarda e prevenção em obras públicas; responsável por projetos de valorização de sítios e monumentos arqueológicos; tem investigação e publicação de artigos de Arqueologia, História e Património Cultural, em revistas da especialidade e é autor e coordenador de livros, com destaque para “Património Cultural: Gestão e Programação à escala municipal” e “Mangualde desde o Pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015); desenvolveu intensa atividade artístico-cultural, tudo no âmbito das políticas culturais da Câmara Municipal de Mangualde.