Município do Fundão organiza curso sobre inclusão em espaços culturais

O Município do Fundão, através do Museu Arqueológico Municipal José Monteiro, irá promover, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o curso “Cidadania e Direito Cultural da Pessoa com Deficiência”.

A formação é certificada, gratuita e surge no âmbito do projeto Memórias da Travessia, em desenvolvimento no Museu Municipal do Fundão e que foi distinguido com o prémio Ibermuseus.

Esta formação irá abarcar as distintas formas de inclusão, física e cultural, em museus e outros tipos de organizações culturais, contribuindo para um reforço da cidadania e da multiculturalidade.

A ação irá ser ministrada durante o mês de maio, em horário pós-laboral, com a coordenação de Patricia Silva Dorneles, Desirée Nobre Salasar e Tatiana de Castro Barros Fonseca, do Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde (LACAS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O curso é destinado a técnicos municipais, escolas, universidades e público em geral e requer inscrição prévia até dia 4 de maio, através do link https://tinyurl.com/ memoriasdatravessia.

Poderá obter mais informações sobre o curso em http://ficheiros.cm-fundao.pt/ Imprensa/Capacita%C3%A7%C3% A3o-em-cidadania-e-direito- cultural-da-pessoa-com-defici% C3%AAncia-Fund%C3%A3o- Portugal.pdf.

Para mais informações deverá utilizar os e-mails memoriasdatravessia@gmail.com ou geralmuseu@cm-fundao.pt ou os contactos telefónicos 275 774 581 ou 961 941 287.