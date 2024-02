Município de Vouzela integra projeto de recolha porta-a-porta de resíduos do comércio e serviços

O município de Vouzela, em parceria com a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, vai implementar um projeto piloto de recolha porta-a-porta de resíduos produzidos pelos espaços comerciais do concelho.

Em comunicado, a autarquia, no distrito de Viseu, explicou que “o serviço é gratuito e tem como objetivo aliviar a pressão na rede de ecopontos existentes, aumentando assim a sua disponibilidade para os produtores domésticos”.

“Esta reorganização do sistema de recolha irá, consequentemente, facilitar a gestão destes resíduos, promovendo práticas mais sustentáveis na comunidade”, acrescentou.

De acordo com a autarquia, neste momento, “integram o projeto 13 estabelecimentos do concelho”, mas a expectativa “é que esta rede possa vir a ser alargada no futuro”.