Município de Vouzela e Planalto Beirão promovem exposição sobre sensibilização ambiental e entregam mini-ecopontos à comunidade

No âmbito do plano de sensibilização e educação ambiental da Associação de Municípios da Região do Planalto

Beirão (AMRPB), Vouzela vai receber no dia 19 de abril, pelas 10h, na Alameda D. Duarte de Almeida, uma

exposição itinerante sobre economia circular e dar início à distribuição de mini-ecopontos destinados à população

de Vouzela para separação doméstica de resíduos recicláveis.

Composta por plataformas multimédia e conteúdos interativos sobre economia circular, a exposição itinerante

estará no concelho durante a semana de 19 a 23 de abril e será visitada por todos os alunos do 1o e 2o ciclos de

Vouzela. Seguirá depois a sua itinerância pelos restantes dezoito concelhos que constituem a associação de

municípios do Planalto Beirão.

Também no dia 19 começará a distribuição pela população do concelho de 2.900 mini-ecopontos que visam

facilitar a separação dos resíduos recicláveis de embalagens de papel/ cartão, plástico/ metal e vidro. A

distribuição a efetuar nos domicílios do concelho estará a cargo de colaboradores da empresa Formato Verde,

devidamente identificados e credenciados para o efeito e mediante o cumprimemnto das normas associadas ao

atual contexto de pandemia.