Município de Vouzela dinamiza atividades de interrupção letiva no mês de setembro

O Município de Vouzela informa que se encontram abertas as inscrições para as atividades de interrupção

letiva de setembro, a desenvolver entre 6 e 16 de setembro de 2021, para as crianças da Educação Pré-

escolar e do 1o Ciclo do Ensino Básico.

As atividades serão desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino do concelho, sendo os grupos

constituídos por um mínimo de 8 crianças.

A inscrição deve ser efetuada, até ao dia 30 de julho, através dos serviços online do Município, preenchendo

o formulário “Inscrição Interrupção Letiva” (deve assinalar a opção “setembro” e indicar os “dias que pretende

frequentar”).

Este documento é de preenchimento obrigatório para todos os educandos que necessitem de frequentar as

atividades, inclusive para aqueles que já tenham efetuado inscrição juntamente com a interrupção de verão.

É obrigatória a entrega de declaração das Entidades Patronais de todos os elementos ativos do agregado

familiar, comprovativa da não existência de férias nas semanas de inscrição pretendidas.

A não entrega destes documentos, implica a não validação da inscrição.

As vagas serão atribuídas por ordem de inscrição.

A desistência da inscrição só poderá ser efetuada até 5 dias úteis antes do início das atividades. Caso tal

não se verifique, será devida a respetiva comparticipação.