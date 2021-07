Município de Vouzela assinala Dia dos Avós com peça de teatro online

No âmbito da comemoração do Dia dos Avós, que se assinala a 26 de julho, a Câmara Municipal de Vouzela

está a disponibilizar gratuitamente, desde o dia 19, o streaming do espetáculo musical “Velhos são os

Trapos” da companhia de teatro de Coimbra Atrapalharte – Produções Teatrais.

A peça, com 45 minutos, é uma comédia musical que fala de exclusão social na melhor idade e dos

problemas da velhice e das suas consequências, sempre com muito humor e música.

Para aceder ao evento, basta clicar no link: https://youtu.be/gBD1lw3-1xw

A peça estará disponível até ao dia 29 de julho.

SINOPSE

Velhos são os Trapos

Velhos São Os Trapos conta a história de dois amigos Idosos, cujos dias são passados num Centro de Dia,

sempre supervisionados pela Enfermeira Severa que os mantém em constante atividade. Mas na sua

ausência, os simpáticos seniores revelam-se verdadeiros artistas, desafiando as suas capacidades e

limitações. Embevecidos com a beleza da enfermeira, os dois decidem lutar por ela, mas quando descobrem

que há uma pessoa na sua vida, não lhes resta alternativa senão o óbvio: têm de assassinar o noivo, num

plano claramente infalível… ou será que não?