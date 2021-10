Município de Viseu vai atribuir 20 bolsas a alunos do Conservatório de Música e da Escola de Dança Lugar Presente

Concurso estará aberto entre os dias 29 de setembro e 13 de outubro de 2021. A cada instituição serão atribuídas 10 bolsas de estudo

O Município de Viseu já abriu o concurso para a atribuição de 20 bolsas de estudo a alunos do Conservatório Regional de Música Dr. José de Azeredo Perdigão e da Escola de Dança Lugar Presente. Cada instituição será assim beneficiada com dez bolsas.

Esta iniciativa surge com o objetivo de encorajar e desenvolver os valores da cultura, da solidariedade social e o apoio a jovens valores que se destaquem no campo da música e da dança.

A seleção dos candidatos para a atribuição das bolsas terá em consideração alguns critérios, nomeadamente a situação socioeconómica do agregado familiar. Para além disso, no caso do Conservatório, há ainda a ter em conta o aproveitamento escolar na instituição, a prática musical anterior em Associação/Coletividade e a residência/naturalidade nos últimos 5 anos no concelho. Quanto à Escola Lugar Presente, consideram-se ainda nos critérios o potencial artístico do candidato e a residência/naturalidade, devidamente comprovada, no concelho.

Para realizar a inscrição, os candidatos deverão apresentar, na Câmara Municipal de Viseu e dentro do prazo afixado, ou seja, até 13 de outubro, o boletim de inscrição devidamente preenchido, entre outros documentos exigidos pela Câmara.

As bolsas de estudo terão uma duração de dez meses, durante o ano letivo de 2021/2022.