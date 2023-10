Município de Viseu tem quatro milhões de euros de prejuízo na recolha do lixo

A Câmara de Viseu tem um prejuízo de quatro milhões de euros no sistema de recolha de lixo, mas não vai haver aumentos na taxa cobrada aos munícipes, disse o presidente do município.

“O nosso lixo gera uma receita de 2,5 milhões de euros, mas a despesa é de 6,5 milhões. Portanto, há aqui um esforço público de 4 milhões”, adiantou Fernando Ruas.

No final da reunião ordinária do executivo municipal, o presidente contou aos jornalistas que “isto não pode continuar assim por muito tempo”, apesar de reconhecer que “a decisão foi a de não aumentar a tarifa” ao munícipe.

“Portanto, mantém-se o pagamento de há muitos anos e que está na fatura da água e que é de três euros para as domésticas e, nas faturas não domésticas, a taxa é de cinco euros”, afirmou o presidente.

Fernando Ruas reconheceu que, “quando deixar o executivo”, sem confirmar se se volta a candidatar, quer que o seu sucessor “receba uma instituição equilibrada e sem encargos” e, por isso, “terá de ser pensada uma taxa do lixo de forma mais justa”.

“Obviamente que um T1 com poucas pessoas não fará o mesmo lixo que uma enorme vivenda e por isso teremos de encontrar uma forma justa e escalonada para o pagamento da tarifa do lixo”, defendeu.

No seu entender, a solução “tem de passar por uma forma mais diferenciada, de acordo com as pessoas que podem pagar e evitar esta diferença que é insuportável” para o município.