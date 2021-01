Município de Viseu suspende pagamento de estacionamento à superfície no mês de fevereiro

Medida é implementada já na próxima segunda-feira, dia 1, e abrange o serviço de parcómetros da cidade

Face à evolução da pandemia, que continua a apresentar uma grande disseminação na comunidade e um número elevado de novos casos em todo o país, o Município de Viseu deliberou hoje suspender o pagamento de estacionamento à superfície (parcómetros) durante todo o mês de fevereiro.

Com esta medida, e numa altura em que o confinamento ganha outra dimensão, nomeadamente ao nível das escolas, a autarquia pretende desta forma assegurar o acesso fácil e rápido a serviços essenciais, como farmácias, consultórios e outros estabelecimentos com bens de primeira necessidade. Paralelamente, através da interrupção de cobrança nos parcómetros, procura-se também evitar situações que possam contribuir para a propagação do vírus.

A suspensão do pagamento de estacionamento à superfície começa já na próxima segunda-feira, dia 1 de fevereiro, e prolonga-se até ao final do mês.